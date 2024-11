Buongiorno dalla Borsa 14 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca MPS

, con ilche si attesta a 43.958,19 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 21.036,16 punti, sui livelli della vigilia.segna un mediocre calo dello 0,48%, terminando gli scambi a 38.535,7 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,83% e archivia la seduta a 11.037,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,47%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(+0,14%).In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,03% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo dell'8,67%.In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,8%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. Ancora stamattina, sempre in Unione Europea l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale.