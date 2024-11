Il punto sulle commodities 11 novembre 2024 - [video]

petrolio

greggio

carburante

raffinato del petrolio

Dutch TTF Natural Gas

Dutch TTF Natural Gas

derivato sul grano

mais

granoturco

derivato sui semi di soia

Soia

oro

metallo prezioso

Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,56%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 69,82, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato la settimana in rialzo del 2,46%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,999. Prima resistenza a 2,038. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,986.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 7,98%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42,61. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 44,29.Bene il, con un rialzo dello 0,79%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 569,25. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,03%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 436,36. Rischio di discesa fino a 421,08 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,36%. La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.027,37, mentre il supporto più immediato si intravede a 996,38. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.058,36.Ribasso scomposto per l', che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,90%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 2.647,36 con prima area di resistenza vista a 2.732,17. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2.610,82.