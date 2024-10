Buongiorno dalla Borsa 25 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,33%; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.mostra un frazionale ribasso dello 0,60% e archivia la seduta a 37.913,9 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,58%), archiviando le contrattazioni a 10.607 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%; resta vicino alla parità(-0,01%); deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Apprezzabile rialzo (+1,13%) a Milano per il comparto. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e degli Ordini beni durevoli. Sono previsti sempre stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO, e dall'Unione Europea quello di M3.