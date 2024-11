Buongiorno dalla Borsa 15 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,47%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 20.896,67 punti.conclude in progresso dello 0,28%, archiviando la sessione a 38.642,9 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,62% e archivia la seduta a 10.749 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%; calo deciso per, che segna un -0,73%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,73%. Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,05% sui valori precedenti.Pubblicato, pari a 1,2%, e, pari a -0,5%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile.