Buongiorno dalla Borsa 13 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Centrale del Latte d'Italia

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.712,21 punti; al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 19.465,18 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,40% e archivia la seduta a 38.720,5 punti.porta a casa un calo dello 0,69%, con chiusura a 9.206,1 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,21%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Il settore, con il suo -0,84%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,17%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 3,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che dei Prezzi alla Produzione. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina.