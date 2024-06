Buongiorno dalla Borsa 20 giugno 2024 - [video]

FTSE MIB

Ieri la Borsa americana è rimasta chiusa per festività.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,16%, terminando le negoziazioni a 38.633 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,63% e chiude la seduta a 9.068,8 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,48%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%.Apprezzabile rialzo (+1,85%) a Milano per il comparto. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,84%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Scorte di Petrolio. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.