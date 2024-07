Buongiorno dalla Borsa 4 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 39.308 punti; al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 20.186,63 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,82%, terminando la sessione a 40.913,6 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,86%, termina le contrattazioni a 8.684,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta, che cresce di un modesto +0,24%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,99% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,18%.È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale. Si attende domani dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio.