Buongiorno dalla Borsa 12 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

servizi finanziari

BFF Bank

, riportando una variazione pari a +0,08% sul; al contrario, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 20.211,36 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,45% e termina gli scambi a 41.190,7 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,14%, archiviando la seduta a 8.858 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%; composta, che cresce di un modesto +0,51%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,59%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,61% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,54%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,4%, e, dove il valore è 2,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.