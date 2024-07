Buongiorno dalla Borsa 16 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,53% a 40.211,72 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 20.386,88 punti.allunga timidamente il passo dello 0,20% e chiude a 41.275,1 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,81%, terminando la sessione a 8.873,3 punti., che fanno un passo indietro. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,76%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,90%.Il settore, con il suo -1,36%, si attesta come peggiore del mercato. Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,49%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW, previsto ancora stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.