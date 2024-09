Buongiorno dalla Borsa 4 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul terreno l'1,51%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 18.958,73 punti, ritracciando del 3,15%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -4,24% e termina gli scambi a 37.047,6 punti.porta a casa un calo dello 0,53%, con chiusura a 8.224 punti.. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,84%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,46%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,70% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione stamattina. Domani, sempre in Unione Europea, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.