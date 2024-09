Buongiorno dalla Borsa 5 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Lottomatica

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 40.974,97 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 18.921,4 punti, sui livelli della vigilia.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,05%, archiviando la giornata a 36.657,1 punti.allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 8.252,2 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Poco mosso, che mostra un +0,01%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,03%; piccola perdita per, che scambia con un -0,37%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,31% sul precedente. Sostanziale invarianza per, che passa di mano con un trascurabile +0,18%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli Occupati ADP, del PMI composito e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre stamattina, in Unione Europea, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.