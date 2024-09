Buongiorno dalla Borsa 16 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Unipol

, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,72%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 19.514,58 punti.Oggi il mercato di Tokyo è chiuso per il Giorno degli Anziani ed anche in Cina le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa di Metà Autunno.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%;è stabile, riportando un moderato -0,1%; senza slancio, che negozia con un -0,13%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,91% sul precedente. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,26%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW. È previsto ancora domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Produzione industriale.