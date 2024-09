Ferie non retribuite, ’Si’ della Cassazione al pagamento Anief spiega come fare

"L'grazie anche alle interpretazioni delle norme in Corte di Giustizia Europea, i ricorsi perDobbiamo ricordare e chiarire che il personale scolastico, 1 su 4 ha contratti al 30 giugno e dovrebbe essere collocato in ferie di ufficio, e non durante le vacanze", dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief."Si dovrebbe essere collocato in ferie dal dirigente scolastico, se vogliamo al termine delle lezioni, e comunque prima della fine del contratto. Ma, non solo quasi sempre non è collocato in ferie, in più. Questo, però, da quando lae in contrasto con l'unione", prosegue Pacifico."Che vuol dire? Che, aderendo al nostro ricorso. Si può parlare, addirittura, di andare a recuperare miei euro per ogni anno, quasi 10 mila euro di arretrati. È importantefa per la parità di trattamento tra precari e personale di ruolo", conclude il presidente Anief.