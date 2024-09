Buongiorno dalla Borsa 30 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche sale dello 0,33% a 42.313 punti; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 20.008,62 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,58% e archivia la seduta a 37.919,6 punti. Ottima performance per(+17,64%), che archivia la giornata a 10.489,5 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,14%; poco mosso, che mostra un -0,02%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,44%.Il settore, con il suo -3,34%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,89% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, annunciato il PIL, pari a 0,5%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. In Germania sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.