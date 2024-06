Buongiorno dalla Borsa 18 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,49% a 38.778,1 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,24%.amplia la performance positiva dello 1,00% e chiude a 38.482,1 punti.allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 9.307,5 punti., che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,71%;avanza dello 0,52%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,66%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,92% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,44%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Produzione industriale, che delle Vendite al Dettaglio. Ancora stamattina l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dell'Indice ZEW, e si attende dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo.