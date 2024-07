Buongiorno dalla Borsa 2 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 39.169,52 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 19.812,22 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,12%, terminando la sessione a 40.074,7 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,00% e chiude a 8.809,8 punti., colpiti da vendite sparse. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,38%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,90%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,37%.Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso di Disoccupazione. È previsto sempre stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto domani sempre dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito.