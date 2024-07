Buongiorno dalla Borsa 17 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,85%), che raggiunge i 40.954,48 punti; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 20.398,62 punti.porta a casa un calo dello 0,43%, con chiusura a 41.097,7 punti.segna un mediocre calo dello 0,47%, terminando gli scambi a 8.835,1 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo.è stabile, riportando un moderato -0,05%; poco mosso, che mostra un -0,12%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a 0%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,58%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,82%. Nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo è 2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Produzione industriale e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina.