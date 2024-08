Buongiorno dalla Borsa 5 agosto 2024 - [video]

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Esprinet

, che termina con una pesante flessione dell'1,51%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 18.440,85 punti, in forte calo del 2,38%.Affonda sul mercato, che esibisce un -12,4% e chiude la seduta a 31.458,4 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,56% e archivia la seduta a 8.419,7 punti., assieme agli altri Eurolistini. Lettera su, che registra un importante calo del 2,89%; crolla, con una flessione del 2,10%; scende, con un ribasso del 2,82%.Il settore, con il suo -5,63%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,99%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PMI servizi, del PMI composito e dell'ISM non manifatturiero. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa del PMI composito.