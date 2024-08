Buongiorno dalla Borsa 27 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 41.240,52 punti; al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 19.516,44 punti.conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 38.288,6 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,07% e chiude a 8.106,9 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,47%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,27%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,14% sul precedente. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,18%.In Germania, il valore del PIL è -0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori. Domani è in programma il M3 dell'Unione Europea. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.