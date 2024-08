Buongiorno dalla Borsa 30 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 41.335,05 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 19.325,46 punti, in prossimità dei livelli precedenti.lievita dello 0,74% e archivia la seduta a 38.647,8 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,38%), archiviando le contrattazioni a 8.348,2 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Resta vicino alla parità(-0,09%); performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%; composta, che cresce di un modesto +0,23%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,51% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,25%.Annunciati in Francia, pari a 1,9%, e, che si attesta su 0,2%. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea quello dei Prezzi al Consumo.