Buongiorno dalla Borsa 25 settembre 2024 - [video]

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 42.208,22 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 19.944,84 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 37.870,3 punti.amplia la performance positiva dell'1,30% e chiude a 8.545,4 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,58%. Lieve ribasso per, che presenta una flessione dell'1,12%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita di Case Nuove. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio di M3. È previsto ancora domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL.