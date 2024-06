Buongiorno dalla Borsa 4 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,30%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 18.600,97 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,22% e archivia la seduta a 38.837,5 punti.lievita dell'1,09% e archivia la seduta a 9.473 punti., che fanno un passo indietro. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,35%; tentenna, che cede lo 0,30%; piccola perdita per, che scambia con un -0,37%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,27%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,49% sui valori precedenti.Domani sono in programma dall'Unione Europea la pubblicazione del PMI composito, e dalla Francia quella della Produzione industriale. È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa degli Occupati ADP degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.