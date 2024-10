Buongiorno dalla Borsa 22 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

A2A

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,80% sul; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 20.361,47 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,39%, termina le contrattazioni a 38.412 punti.conclude in progresso dello 0,60%, archiviando la sessione a 10.533,5 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,39%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%.Il settore, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,13%.Si attende giovedì dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, del PMI composito e di Vendita di Case Nuove. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto domani nel pomeriggio.