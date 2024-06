Buongiorno dalla Borsa 19 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Lottomatica

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 38.834,86 punti. Oggi la borsa americana rimarrà chiusa per festività; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 19.908,86 punti.conclude in progresso dello 0,23%, archiviando la sessione a 38.570,8 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,04%, archiviando la giornata a 9.221,3 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Poco mosso, che mostra un -0,11%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,70% sul precedente. Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,83%.Nel Regno Unito, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 2%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Scorte di Petrolio.