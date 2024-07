Buongiorno dalla Borsa 18 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,59%; al contrario, ilè crollato del 2,94%, scendendo fino a 19.799,14 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,36% e archivia la seduta a 40.126,4 punti.conclude in progresso dello 0,49%, archiviando la sessione a 8.878,4 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,96%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%.Apprezzabile rialzo (+1,22%) a Milano per il comparto. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,44%.Pubblicati in, pari a 4,4%, e, che si attesta su 32.300 unità. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.