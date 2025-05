Buongiorno dalla Borsa 6 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,24%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,67%, chiudendo a 19.967,94 punti.Oggi il mercato azionario di Tokyo è chiuso per festività. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 9.899,8 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,19% sul precedente. Progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,35%.Pubblicata la Produzione industriale della Francia, pari a 0,2%. Si attende domani dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione stamattina.