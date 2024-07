Buongiorno dalla Borsa 19 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,29% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,48%, chiudendo a 19.705,09 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,16% e archivia gli scambi a 40.063,8 punti.riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 8.908,5 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna, che cede lo 0,60%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di 0,00%. Andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,44%.Tra ledi maggior peso, pubblicati i Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 2,8%. È previsto martedì dagli Stati Uniti l'annuncio di Vendita case esistenti su base sia mensile che. È previsto ancora martedì dall'Unione Europea l'annuncio della Fiducia consumatori.