Buongiorno dalla Borsa 17 settembre 2024 - [video]

; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 19.423,06 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,03% e chiude a 36.203,2 punti. Rimane chiusa Shenzhen per festività (Mid-Autumn Festival).per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%;avanza dello 0,66%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,57%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,22% sul precedente. Seduta positiva per i, che avanza bene del 2,20%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio. Ancora stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice ZEW. Domani, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.