Buongiorno dalla Borsa 23 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

ENI

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 42.063,36 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,24%, chiudendo a 19.791,49 punti.Il mercato dioggi è chiuso per la festa dell'Equinozio di Autunno. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 8.081,8 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,20%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,69%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,34%.Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PMI composito. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto ancora domani nel pomeriggio. Mercoledì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio sempre degli Stati Uniti.