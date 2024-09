Buongiorno dalla Borsa 27 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche sale dello 0,62% a 42.175,11 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 20.115,54 punti.Brilla, in aumento del 2,32%, chiude a 39.829,6 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+6,3%), archiviando le contrattazioni a 9.478,4 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,33%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,66% sul precedente. Bene, con un rialzo del 3,74%.Annunciati in Spagna, pari a 0,8%, e, che si attesta su 1,5%. Stamattina saranno diffusi il dato sul Tasso di Disoccupazione dalla Germania, e il dato sui Prezzi alla Produzione dall'Italia.