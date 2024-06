Buongiorno dalla Borsa 5 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Enel

, con ilche sale dello 0,36% a 38.711,29 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 18.654,84 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,89%, archiviando la giornata a 38.490,2 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,74% e chiude a 9.399,2 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,49%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,52%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,94% sul precedente. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,01%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a 0,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio. In Unione Europea sempre stamattina i mercati sono in attesa del PMI composito.