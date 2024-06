Buongiorno dalla Borsa 24 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Ferrari

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 39.150,33 punti; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 19.700,43 punti.allunga timidamente il passo dello 0,54% e chiude a 38.804,6 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,58% e termina gli scambi a 8.921,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta, che cresce di un modesto +0,22%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%.Apprezzabile rialzo (+1,31%) a Milano per il comparto. Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,37%.Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto stamattina. Domani è in programma il dato sul PIL della Spagna. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. È previsto mercoledì sempre dagli Stati Uniti l'annuncio di Vendita di Case Nuove.