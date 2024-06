Buongiorno dalla Borsa 26 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,76% sul; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,16% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.guadagna bene e porta a casa un +1,26%, terminando la sessione a 39.667,1 punti.amplia la performance positiva dell'1,45% e chiude a 8.978,2 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%;avanza dello 0,29%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,36%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,61% sul precedente. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,81%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e delle Scorte di Petrolio. Domani sono in programma dalla Spagna la pubblicazione delle Vendite al Dettaglio, e dall'Unione Europea quella di M3.