Buongiorno dalla Borsa 27 giugno 2024 - [video]

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.127,8 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 19.751,05 punti.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,82% e chiude a 39.341,5 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,54% e termina gli scambi a 8.848,7 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%; poco mosso, che mostra un -0,03%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,76%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,02%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto sempre stamattina. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL.