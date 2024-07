Buongiorno dalla Borsa 3 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

, con il, che termina a 39.331,85 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,01%. Oggi la Borsa americana chiuderà anticipatamente le contrattazioni per festività.amplia la performance positiva dell'1,26% e chiude a 40.580,8 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta a 8.767,2 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%;avanza dello 0,44%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,39% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,74%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio, del PMI composito e degli Occupati ADP. È previsto sempre stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito.