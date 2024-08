Buongiorno dalla Borsa 28 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

, riportando una variazione pari a +0,02% sul; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 19.581,52 punti.conclude in progresso dello 0,22%, archiviando la sessione a 38.371,8 punti.porta a casa un calo dello 0,26%, con chiusura a 8.082,4 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%; senza slancio, che negozia con un +0,02%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,83% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,49%.È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.