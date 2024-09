Buongiorno dalla Borsa 3 settembre 2024 - [video]

Francoforte

Londra

Parigi

media

MFE A

Ieri la Borsa di Wall Street era chiusa per il Labor Day.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 38.686,3 punti.lievita dell'1,17% e archivia la seduta a 8.268 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%; poco mosso, che mostra un +0,08%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,93% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,59%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto domani. Si attende ancora dall'Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto giovedì.