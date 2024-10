Notizie dal Forex 3 ottobre 2024 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN



L'euro si deprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1031 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,1009. Attesa in leggero ribasso l'inflazione in Eurozona, che ha segnato un +1,8% a settembre, in linea con le aspettative degli analisti.Il biglietto verde si rafforza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 146,65, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 148,18. Attesa in calo, più delle attese, la produzione delle fabbriche giapponesi, con un decremento del 3,3%, nel mese di agosto.La sterlina ripiega nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3109 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,3228. Rivisto al ribasso il PIL del Regno Unito, nel secondo trimestre, in aumento dello 0,5%.L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 161,85, con la nuova area di resistenza vista a 163,58. Sale appena il sentiment dei consumatori giapponesi, che si è attestato a settembre a 36,9 punti, sotto le attese degli analisti.