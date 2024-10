Buongiorno dalla Borsa 4 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

, che termina con un calo dello 0,44% sul; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 19.793,34 punti, in prossimità dei livelli precedenti.conclude in progresso dello 0,22%, archiviando la sessione a 38.635,6 punti. Chiusa anche oggi la Borsa cinese per festività.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Poco mosso, che mostra un -0,19%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,74% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.In Francia, il valore della Produzione industriale è 1,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati. In Italia ancora stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.