1 minuto in Borsa 6 febbraio 2023 - [video]

Intesa Sanpaolo

Moncler

oro

. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,35%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,95%.Tra le materie prime, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.873 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, annunciate le Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea, pari a -2,7%. Domani è in programma il dato sulla Produzione industriale della Germania. È previsto mercoledì dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.