Buongiorno dalla Borsa 16 maggio 2025 - [video]

, che mostra sulun rialzo dello 0,65%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 21.335,82 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 37.753,7 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,02%, archiviando la seduta a 10.184,6 punti., così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,70% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,83%.Pubblicato il Tasso di Disoccupazione della Francia, pari a 7,4%. In Giappone, annunciato il PIL, pari a -0,2%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.