1 minuto in Borsa 29 marzo 2023 - [video]

STMicroelectronics

Tenaris

petrolio

, che si muovono in forte rialzo e premiano i compratori.Tra idi Milano, in evidenza(+5,41%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -0,64%.Nel comparto energetico, ilcontinua la sessione in rialzo e avanza a 74,22 punti.Si attende domani dalla Spagna la diffusione delle Vendite al Dettaglio e dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. In Germania domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.