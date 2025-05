Buongiorno dalla Borsa 27 maggio 2025 - [video]

Francoforte

Londra

Parigi

beni industriali

Prysmian

Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per festività (Memorial Day).conclude in progresso dello 0,51%, archiviando la sessione a 37.724,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,64% e archivia la seduta a 10.026,4 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,79%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,23% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.In Francia, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. Si attende dalla Germania la diffusione del Tasso di Disoccupazione, previsto domani.