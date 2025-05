Buongiorno dalla Borsa 19 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Unipol

, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,43%, portandosi a 21.427,94 punti.porta a casa un calo dello 0,68%, con chiusura a 37.498,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,13%, archiviando la seduta a 10.166,2 punti., che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Poco mosso, che mostra un -0,17%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,39%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -4,07%. Si muove verso il basso, con una flessione del 4,43%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre mercoledì. È previsto giovedì dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO.