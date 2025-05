Buongiorno dalla Borsa 23 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 41.859,09 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 21.112,47 punti.riporta un guadagno dello 0,47%, terminando a 37.160,5 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,80%, archiviando la giornata a 10.138,2 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,35%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,3%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,28% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 9,62%., pari a 0,4%.con valore pari a 1,2%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove, previsto questo pomeriggio. Martedì, in Francia l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.