1 minuto in Borsa 21 aprile 2023 - [video]

Recordati

Telecom Italia

spread

, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,99%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,66%.Invariato lo, che si posiziona a +182 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,23%.Tra ledi maggior peso, nel Regno Unito, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,9%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI composito. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione lunedì. Martedì è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti.