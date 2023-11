Il punto sulle commodities 13 novembre 2023 - [video]

greggio

oro nero

benzina verde

carburante

gas naturale quotato sul mercato europeo

derivato sul grano

mais

granoturco

Soia

oro

Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 4,15%. La tendenza di medio periodo dell'si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 80,45 prima e 85,85 dopo.Performance infelice per la, che chiude la settimana con una performance dello 0,66%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -2,74%. Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 51,71 a svolgere ruolo di resistenza e 43,48 a contenere eventuali attacchi ribassisti.Composto rialzo per il, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,39%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 585,89.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,93%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 459,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.Piccolo spunto rialzista per la, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,32%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.345,5.Settimana molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa del 2,78%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.964,22.