Buongiorno dalla Borsa 17 giugno 2024 - [video]

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 38.589,16 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 19.659,8 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,83% e termina gli scambi a 38.102,4 punti.riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 9.277,2 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,62%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,61%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,34% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,84%.In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a -2,9%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania.