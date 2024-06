Scuola, il 2013 va riconosciuto ai fini della progressione di carriera del personale

"Finalmente la Cassazione ha fatto chiarezza: il 2013, che era quell'anno non valutato per la carriera del personale della scuola, invece vavalutato a tutti gli effetti anche per la pensione. Tutti coloro che hanno prestato servizio in quell'anno possono, quindi, presentare un'istanza, una diffida, per farsi riconoscere ai fini della valutazione della carriera e anche della pensione il servizio prestato nel 2023". È quanto rende noto"Anief – fa sapere– ha attivato le procedure aggiornando il modello di diffida che già aveva messo a disposizione. È importante, quindi, aderire all'iniziativa e poi ricorrere per farsi riconoscere questo diritto".