Buongiorno dalla Borsa 1 luglio 2024 - [video]

, chiudendo la giornata su 39.118,86 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 19.682,87 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,12% e archivia gli scambi a 39.631,1 punti.conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 8.894,3 punti., al pari delle principali Borse Europee che trattano in positivo. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,04%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,56%; ottima performance per, che registra un progresso del 2,66%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,77% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,79%.In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 50 punti. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI manifatturiero. In Germania sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.